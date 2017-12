Curlingmannen starten kwalificatie met verlies

De Nederlandse curlingmannen zijn het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen gestart met een nederlaag. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt was in Pilsen in Tsjechië in een spannende partij net wat minder sterk dan Italië 6-7. Nederland leidde na negen ends nog met 6-5, maar in het tiende en laatste end stelden de Italianen toch nog de zege veilig.

Oranje speelt woensdag om 12.00 uur de tweede partij. Dan is Duitsland de tegenstander. De Duitsers verloren hun eerste wedstrijd dinsdag ook, van China (4-7). Woensdagavond komt Nederland, met skip Jaap van Dorp, weer het ijs op. Finland is de derde opponent in het kwalificatietoernooi waar acht landen aan meedoen. Er zijn twee tickets te verdienen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang.