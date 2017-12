De Vries verrast Kramer op 5000 meter

Bob de Vries heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf voor een stunt gezorgd. De 33-jarige Fries schreef tot ieders verrassing de 5000 meter op zijn naam met een tijd van 6.15,06. Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer moest deze keer genoegen nemen met de tweede plek: 6.15,79. Beide schaatsers zijn wel zeker van een olympisch startbewijs voor de Winterspelen in februari 2018.

Jan Blokhuijsen reed de derde tijd (6.18,01) en mag ook rekenen op een startbewijs op dit onderdeel bij Pyeongchang 2018. Jorrit Bergsma kwam in de laatste rit niet verder dan de vierde tijd (6.20,04) en kan een olympische startpositie op dit nummer vergeten.

De Vries rijdt voor Team Clafis, de ploeg van coach Jillert Anema. De ervaren marathonschaatser gaat in Zuid-Korea zijn olympische debuut maken. Hij heeft op de langebaan nog geen grote prijzen gewonnen. Bij de NK afstanden begin dit seizoen eindigde hij als vierde op de 5000 meter en als zevende op de 10.000 meter. In de wereldbeker dit seizoen kon hij evenmin het podium halen, al eindigde hij begin deze maand in Calgary in de B-groep van de 5000 meter nog wel als eerste.

Kramer sloeg ruim twee weken geleden de vierde wereldbeker op de hooglandbaan in Salt Lake City over. Met zijn ploeg gaf hij de voorkeur aan een trainingskamp in Italiƫ. Via een gammele internetverbinding in Collalbo zag de kopman van Team LottoNL-Jumbo zijn grote rivaal Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, het wereldrecord op de 5000 meter verbreken (6.01,86). Dinsdag kreeg Kramer van de relatief onbekende De Vries een nieuwe tik te verwerken.