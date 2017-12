Kramer baalt van slappe rit

Schaatscoach Jac Orie van LottoNL-Jumbo vermoedde dat zijn kopman Sven Kramer toch iets te gemakkelijk had gedacht over de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het ietwat verbaasde Thialf. ,,Dat klopt”, gaf de olympisch en wereldkampioen volmondig toe na zijn zeldzame tweede plek op zijn favoriete afstand (6.15,79).

Bob de Vries (33) was de even verrassende als glorieuze winnaar (6.15,06) en mag daardoor met Kramer aan de olympische race op deze afstand in februari bij Pyeongchang 2018 deelnemen. Het derde startbewijs gaat waarschijnlijk naar Jan Blokhuijsen (6.18,01).

,,Het was een slappe rit van mijn kant en dat neem ik mezelf kwalijk”, zei Kramer, die van zichzelf vond dat hij als een ‘mietje’ had gereden. ,,Ik was gewoon niet agressief genoeg. Ik gokte te veel op mijn eindschot, maar dat zat er helaas op deze baan niet in.”

Volgens Kramer was de kwaliteit van de Friese ijspiste onvoldoende. ,,De temperatuur was goed, maar je zag toch allemaal vage plekken op het ijs. De tijden vielen behoorlijk tegen. Van 6.15 lig ik normaal niet wakker, maar op deze baan bleek het toch het hoogst haalbare, ook voor mij. Daar baal ik van. Ik kon mijn race in het tweede deel niet doortrekken naar 6.10. Daar waren de omstandigheden niet naar. Dus was de indeling van mijn rit niet goed. Dat lag aan niets of niemand, alleen aan mezelf.”

Kramer was met Blokhuijsen en Koen Verweij (dinsdag elfde in 6.26,00) al voorgeselecteerd voor de olympische ploegachtervolging. ,,Een felicitatie voor mijn ticket op de 5000 meter voelt een beetje ongemakkelijk. Ik schaats ook bij het OKT om te winnen en niet om mezelf te plaatsen.”