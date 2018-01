Sainz wint etappe, Ten Brinke houdt stand

De Spaanse rallyveteraan Carlos Sainz heeft weer eens van zich doen spreken in de Dakar Rally. De 55-jarige oud-wereldkampioen zegevierde in zijn Peugeot in de zesde etappe van de Dakar Rally. Hij reed de ruim 300 kilometer lange proef van Arequipa in Peru naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz vier minuten sneller dan de Franse klassementsleider Stéphane Peterhansel (Peugeot). De Nederlander Bernhard ten Brinke reed zijn Toyota solide naar de vijfde plaats en handhaafde zich als derde in de tussenstand.