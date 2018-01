Bertens treft Gibbs op baan 2 in Melbourne

Tennisster Kiki Bertens neemt het woensdag op baan 2 van Melbourne Park op tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs. Inzet is een plek in de derde ronde van de Australian Open. Bertens begon het eerste grandslamtoernooi met een zege op een andere Amerikaanse, Catherine Bellis. De Westlandse bereikte één keer eerder de tweede ronde in Melbourne, in 2015.

De partij tussen Bertens en Gibbs is de derde van de dag op baan 2, het stadionnetje dat pal naast de Margaret Court Arena ligt. Daarvoor staan een mannen- en vrouwenpartij op het programma, dat om 1 uur Nederlandse tijd van start gaat.

In de Rod Laver Arena neemt Rafael Nadal, de Spaanse nummer één van de wereld, het op tegen Leonardo Mayer uit Argentinië. Daarvoor komen Caroline Wozniacki en Elina Svitolina, de nummers twee en vier van de plaatsingslijst, in actie in het grootste tennisstadion van Melbourne.