Federer moeiteloos naar tweede ronde

Tennisser Roger Federer heeft zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De titelverdediger uit Zwitserland rekende in drie sets af met de Sloveen Aljaz Bedene: 6-3 6-4 6-3.

De nummer 49 van de wereldranglijst deed zijn best, maar kreeg geen vat op de messcherpe passeerslagen van de 36-jarige routinier, die als tweede is geplaatst in het eerste grand slam van dit jaar. Federer is vijfvoudig winnaar in Melbourne; hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. Hij treft in de tweede ronde de Duitser Jan-Lennard Struff.