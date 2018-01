Nadal probleemloos naar vierde ronde

Rafael Nadal heeft zich zonder al te veel inspanning geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. Tegen de Bosniër Damir Dzumhur stond de nummer één van de wereld slechts vijf games af: 6-1 6-3 6-1.

Nadal heeft in Melbourne nog geen set afgestaan. Ook tegen de nummer dertig van de wereld kwam de 31-jarige Spanjaard geen moment in de problemen. Dzumhur had niets in te brengen tegen de ferme slagen en de sterke service van Nadal. Na 1 uur en 50 minuten spelen besloot Nadal de wedstrijd met een ace.

In de vierde ronde is de Argentijn Diego Schwartzman zijn volgende tegenstander. De als 24e geplaatste Schwartzman won van de Oekraïener Alexandr Dolgopolov (6-7 (1) 6-2 6-3 6-3).