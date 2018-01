Bobsleeër De Bruin sluit cyclus positief af

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen zijn beste prestatie neergezet. In de wedstrijd in het Duitse Königssee eindigde De Bruin in de tweemansbob met remmer Janko Franjic als elfde.

De zege in de laatste wereldbekerwedstrijd ging naar de Duitser Francesco Friedrich met remmer Thorsten Margis. De twee Duitsers waren na twee runs 1,23 seconde sneller dan de Nederlanders. De Duitser Johannes Lochner werd tweede, de Canadees Justin Kripps derde.

Het lukte De Bruin zowel in de tweemansbob als in de viermansbob niet zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea.