Fontijn wereldboksster van het jaar

De wereldboksbond AIBA heeft Nouchka Fontijn uitgeroepen tot de vrouwelijke bokser van het jaar 2017. De Schiedamse fysiotherapeute krijgt deze eervolle onderscheiding voor haar prestaties in de afgelopen jaren, waarin zij volgens het juryrapport een inspirerend voorbeeld is voor vele atleten in de wereld.

De uitreiking van de award vindt plaats op 3 februari in Sotsji tijdens de zogenoemde ‘Global Boxing Gathering’. Daarbij komen voor de eerste keer de vijf presidenten van de belangrijkste amateur- en proforganisaties bij elkaar: AIBA, World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) en International Boxing Federation (IBF).

Fontijn (30) zal bij de ceremonie in Rusland aanwezig zijn. ,,Ik ben bijzonder vereerd met deze prijs”, liet ze weten. Ook de Nederlandse boksbond reageerde verheugd. ,,Nouchka is een belangrijke deelnemer aan het onlangs gestarte topsportprogramma van de boksbond en NOC*NSF.”

De lange erelijst van Fontijn telt onder meer olympisch zilver, de Europese titel en goud bij de Europese Spelen.