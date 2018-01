Ligtlee loopt WK-ticket op sprint mis

Elis Ligtlee zal bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn eind februari niet in actie komen op de sprint. De olympisch kampioene op de keirin moest van de bondscoach bij de wereldbekerwedstrijden op de baan in het Wit-Russische Minsk het podium halen om zich te verzekeren van een WK-ticket. Ligtlee werd echter in de kwartfinales uitgeschakeld door de Litouwse Simona Krupeckaite. De Nederlandse kan zondag nog een startbewijs voor het WK verdienen op de keirin.

Laurine van Riessen eindigde net naast het podium in het sprinttoernooi. De dertigjarige Van Riessen werd in de halve finales eveneens uitgeschakeld door Krupeckaite en verloor vervolgens de strijd om het brons in twee heats van de Belgische Nicky Degrendele. Het goud ging naar de Duitse Pauline Grabosch, die Krupeckaite in drie heats versloeg.