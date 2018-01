Walkner houdt zegereeks KTM in Dakar in stand

De Oostenrijkse motorcoureur Matthias Walkner heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Dakar Rally gewonnen. De 31-jarige coureur bezorgde KTM de zeventiende overwinning op rij in de befaamde woestijnrally. Walkner kon het zaterdag in de laatste etappe, met start en finish in de Argentijnse stad Córdoba, rustig aan doen.

De Oostenrijker ging met een voorsprong van 22.31 minuten op de Argentijn Kevin Benavides (Honda) de laatste etappe in, met een klassementsproef van 120 kilometer. Benavides wist de slotrit door eigen land weliswaar te winnen, maar Walkner gaf ‘slechts’ zo’n 5 minuten toe. De Oostenrijker hield de lange zegereeks van KTM bij de motoren daarmee in stand.

Vorig jaar ging de eindzege naar Sam Sunderland. De Brit moest nu al vroeg afhaken vanwege rugproblemen, veroorzaakt door een verkeerde landing na een sprong met zijn KTM-motor.