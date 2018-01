Chung schakelt zesvoudig winnaar Djokovic uit

De Australian Open is in de vierde ronde zesvoudig winnaar Novak Djokovic kwijtgeraakt. De Servische tennisser, voormalig nummer één van de wereld, liet zich in drie enerverende sets inpakken door de Zuid-Koreaan Hyeon Chung: 6-7 (4) 5-7 6-7 (3).

Djokovic brak vorig jaar zijn seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure. Die bleek hardnekkiger dan gedacht en de twaalfvoudig grandslamwinnaar stelde zijn terugkeer op de tennisbaan enkele keren uit. De Serviër kwam amper voorbereid naar het grandslamtoernooi van Melbourne.

Hij doorstond de eerste drie ronden nog redelijk eenvoudig, maar stuitte tegen Chung op een 21-jarige wervelwind, die niet van opgeven wist en vrijwel alles terugsloeg. Hij is de eerste Zuid-Koreaan die de kwartfinales van een grand slam bereikt.

Djokovic was een gewaarschuwd man en wist dat hij de jonge Zuid-Koreaan niet moest onderschatten. Chung had in de derde ronde de als vierde geplaatste Alexander Zverev gesloopt. De Serviër, afgezakt naar de veertiende plaats op de wereldranglijst, stond echter al met 4-0 achter voor hij het door had. Hij knokte zich terug in de wedstrijd en speelde zeker niet slecht, maar zijn tegenstander leek wel een kopie van hemzelf in zijn beste tijden. Chung pareerde steeds weer de ballen van Djokovic, in welke hoek hij ze ook sloeg.

De Zuid-Koreaan vond de vergelijking zo gek nog niet. ,,Djokovic is mijn idool. Ik probeer zijn spel inderdaad te imiteren”, zei hij kort na de wedstrijd. ,,Ik vond het vooral een eer tegen hem te mogen spelen.”

Chung treft in de kwartfinales een beduidend minder grote naam in het tennis. Hij staat tegenover de Amerikaanse surprise Tennys Sandgren, die in vijf sets afrekende met de Oostenrijker Dominic Thiem.