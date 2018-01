Gaviria spurt naar ritwinst San Juan

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria heeft zijn eerste zege van het jaar alweer te pakken. De renner van Quick-Step won de eerste etappe van de Ronde van San Juan in Argentinië. Hij was na een rit over 148,9 kilometer van San Juan naar Pocito de rapste in de massaspurt. De Italianen Niccolo Bonifazio en Matteo Pelucchi finishten als tweede en derde.

Gaviria boekte vorig jaar veertien overwinningen en groeide uit tot een van de beste sprinters in het peloton. Hij is bezig aan een opmerkelijke reeks. De 23-jarige Colombiaan heeft nu een ritzege op zijn naam in de laatste acht etappekoersen waarin hij fietste.

De Italiaan Vincenzo Nibali ging niet van start. Hij was te ziek om op de fiets te stappen.