Halep stuit opmars Japans talent Osaka

Simona Halep heeft een einde gemaakt aan de opmars van het Japanse tennistalent Naomi Osaka op de Australian Open. De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst won in de vierde ronde in twee sets: 6-3 6-2.

Osaka diende zich in het grandslamtoernooi van Melbourne aan als een mogelijke kampioene van de toekomst, maar tegen de ervaren Halep was de Japanse nog niet opgewassen. Hoewel Osaka vooral in de eerste set van zich afbeet, bleef Halep geduldig wachten op haar kansen. Na tachtig minuten stapte ze als winnares van de baan.

De 26-jarige Halep is als eerste geplaatst en jaagt in Melbourne op haar eerste grandslamtitel. Ze vertelde na afloop dat ze bijna niet geslapen had van de pijn in haar enkel. Ze bleek haar enkelbanden te hebben verrekt tijdens haar partij uit de derde ronde tegen de Amerikaanse Lauren Davis.

,,Het was een zware nacht, ik had overal pijn. Een slaapje van twee uur vlak voor de wedstrijd verrichtte echter wonderen. Ik voelde me fit en fris en heb niet meer aan die enkel gedacht, ook al is het gewricht nog steeds wat pijnlijk.”

In de kwartfinales wacht een ontmoeting met de winnares van het Tsjechische onderonsje tussen Barbora Strycova en Karolina Pliskova.