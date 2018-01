Mertens stunt met halve finale in Melbourne

Tennister Elise Mertens heeft op de Australian Open voor een daverende verrassing gezorgd door de halve finale te bereiken. De 22-jarige Belgische versloeg in de kwartfinales de als vierde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in twee sets: 6-4 6-0.

In de partij tegen Svitolina had Mertens vanaf het begin het initiatief. Bij 1-1 in de eerste set brak de Belgische nummer 37 van de wereld haar tegenstandster uit Oekraïne en op 4-2 deed ze dat nog een keer.

Nadat Mertens de eerste set met 6-4 had gewonnen, was de tegenstand van Svitolina gebroken. Ze snelde naar 5-0 om de wedstrijd zelf uit te mogen serveren. Met een overtuigende backhand-winner sloeg ze zichzelf naar de laatste vier in Melbourne. Daar wacht haar de winnares van de partij tussen de Spaanse Carla Suárez Navaro en de Deense Caroline Wozniacki.