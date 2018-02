Maas ziet kansen op olympische piste

Cheryl Maas ziet kansen op de olympische piste in Pyeongchang. De Nederlandse snowboardster komt zondag in actie in de kwalificaties van het onderdeel slopestyle. Na een aantal dagen trainen heeft ze een goed gevoel over de schansen waarop ze moet presteren.

,,Het ziet er erg mooi uit. De rails zijn misschien wat lang, maar het is goed te vergelijken met andere wedstrijden”, zei ze op de website van Nederlandse Skivereniging. ,,Drie rails, een kleine drop en nog drie schansen. En die schansen zijn ‘superchill’. Dus ja, ik zie het wel zitten om hierop te starten.”

In december liep Maas een hielblessure op. Maar ze heeft er niet veel last meer van. ,,Het gaat steeds beter. Het voelt in ieder geval goed aan.” Ook de kou in Zuid-Korea deert haar niet. ,,De omstandigheden zijn prima. Sommigen vinden het wel erg koud hier, maar wij zijn niet anders gewend.”