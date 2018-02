Leenstra als laatste tegen Bergsma op 1000 m

Marrit Leenstra komt woensdag in Gangneung op de olympische 1000 meter in de laatste rit in actie. De 28-jarige Friezin, die maandag brons pakte op de 1500 meter, neemt het in de zestiende race op tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. De vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma is wereldkampioen op dit onderdeel.

Ireen Wüst, die in Zuid-Korea al zilver (3000 meter) en goud (1500 meter) veroverde, gaat in de vierde rit van start. Ze rijdt tegen de Italiaanse Yvonne Daldossi. In de twaalfde rit heeft Jorien ter Mors de Amerikaanse Brittany Bowe als tegenstander. Bowe was ooit de beste sprintster van de wereld maar is door een zware hoofdblessure in 2016 ver teruggeworpen in haar carrière.

De Japanse favoriete Nao Kodaira, die in december in Salt Lake City het wereldrecord van Bowe overnam met een tijd van 1.12,09, schaatst in de voorlaatste rit tegen de Oostenrijkse Vanessa Herzog.