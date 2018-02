Verweij: er zat geen dynamiek en ritme in

Koen Verweij begon als één van de favorieten aan de 1500 meter, maar op de Gangneung Oval moest hij genoegen nemen met een schamele elfde plek. ,,Een grote teleurstelling”, bekende de Nederlandse kampioen op deze afstand. ,,Het was allemaal net niet. Ik was niet scherp en kwam niet in mijn ritme. Er zat geen dynamiek in. Dit is een grote teleurstelling. Ik heb er verder geen verklaring voor, want in de afgelopen week liep het allemaal prima hier.”

Verweij zei dat hij na het OKT eind december in Thialf was getroffen door gordelroos. ,,Daardoor heb ik misschien toch een te grote jas uitgedaan.”

Volgens Verweij had zijn matige optreden niets te maken met de scherpe tijd die kampioen Kjeld Nuis voor hem had neergezet. ,,Nee, nerveus was ik niet. Natuurlijk was het een snelle tijd van Kjeld, maar dat kun je ook verwachten bij de Winterspelen.”

Verweij kan nog revanche op zichzelf nemen op de ploegachtervolging, de 1000 meter en de massastart. ,,Misschien had ik een slechte rit nodig om hier alsnog drie heel goede races te kunnen rijden.”