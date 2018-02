Frenzel wint opnieuw op Noordse combinatie

De Duitser Eric Frenzel heeft bij de Noordse combinatie olympisch goud veroverd op de kleine schans en de 10 kilometer langlaufen. Frenzel schudde in de slotronde zijn drie concurrenten af en prolongeerde zijn olympisch titel. De Japanner Akito Watabe moest net als in Sotsji vier jaar geleden genoegen nemen met zilver. De Oostenrijker Lukas Klapfer won brons.

De Oostenrijker Franz-Josef Rehrl mocht na het schansspringen vanaf de kleine schans als eerste vertrekken. Hij was zijn voorsprong bij het langlaufen echter al snel kwijt. Frenzel, die als vijfde aan het afsluitende onderdeel was gestart, nam de leiding en kreeg gezelschap van Klapfer, Watabe en de Noor Jarl Magnus Riiber.

Bergop liet Frenzel zijn concurrenten achter en kwam solo aan in het Alpensia skistadion. Het is de tweede gouden medaille voor de 29-jarige Duitser, die in Sotsji ook zilver won in de landenwedstrijd.