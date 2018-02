Wind hindert ook biatletes

Na de skiesters moeten ook de biatletes voor de 15 kilometer individueel geduld hebben. De hevige wind in Pyeongchang noopte de organisatie van de Winterspelen de wedstrijd uit te stellen naar donderdag. Er is dan een dubbel programma want ook de mannen zijn die dag aan de beurt voor de 20 kilometer individueel.

De mannenwedstrijd gaat nu om 12.30 uur Nederlandse tijd van start, de vrouwen beginnen om 9.15 uur. ,,Wij willen voorkomen dat er, met windsnelheden van meer dan tien meter per seconde, sprake is van niet voor iedereen gelijke omstandigheden”, liet een vertegenwoordiger van de internationale biatlonbond IBU weten.