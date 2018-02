Tweede ritzege Groenewegen in Algarve

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van de Algarve. De 24-jarige Amsterdammer schreef de vierde rit op zijn naam, over 199,2 kilometer van Almodôvar naar Tavira. Groenewegen had ook al de openingsrit in de Portugese etappekoers gewonnen. De sprinter van LottoNL-Jumbo staat nu op drie overwinningen dit jaar, nadat hij in de Ronde van Dubai ook al had toegeslagen.

De Brit Geraint Thomas behield de leiderstrui. Zondag valt de beslissing, in een heuvelachtige rit naar Malhão. Thomas won de Ronde van de Algarve al in 2015 en 2016.