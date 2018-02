Skiër Hirscher laat landenwedstrijd schieten

PYEONGCHANG – Tweevoudig olympisch kampioen Marcel Hirscher laat de landenwedstrijd bij het skiën schieten. De Oostenrijker, die eerder zondag in Pyeongchang het olympisch goud op de reuzenslalom won, had ook forse kritiek op de krappe tijdspanne tussen de olympische wedstrijd en de volgende wereldbekerwedstrijd.

,,Als er een fatsoenlijk programma was samengesteld, dan was het mogelijk geweest”, zei Hirscher op de vraag over zijn deelname aan de landwedstrijd van zaterdag. ,,Maar ik zou geen professional zijn, als ik niet zou proberen om zo snel mogelijk naar huis te reizen. Vier dagen na het Team Event gaat de World Cup verder. En dan gaat meedoen aan het Team Event niet, ook al zou ik dat graag willen. Dat zou echter onverstandig zijn.”

De volgende wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom in Kranjska Gora staat voor 3 maart op het programma. Hirscher is leider in het klassement op de slalom en de reuzenslalom en hij voert het overallklassement aan.