Verbij onzeker over vorm na race tegen de klok

Sprinter Kai Verbij ziet de bui op de Gangneung Oval al hangen. ,,Het zal wel weer over mijn blessure gaan”, bromt de wereldkampioen sprintvierkamp als hij aan zijn persmoment begint. Hij liep eind december bij het OKT in Thialf een spierblessure in zijn lies op. Sindsdien is de 23-jarige schaatser bezig met een race tegen de olympische klok.

,,Ik kan praktisch gewoon alles, maar maandag is pas weer mijn eerste wedstrijd”, doelt Verbij op de olympische 500 meter. ,,Best wel spannend, ja. Ik heb nog maar een paar starts volle bak kunnen maken. Normaal zou ik er een stuk of negen hebben afgewerkt in de afgelopen periode. Ik heb dus wel wat gemist.”

Verbij weet niet wat hij van zichzelf kan verwachten. ,,Het gaat heel goed op de training, maar veel wedstrijdervaring heb ik nu niet. Of ik niets te verliezen heb? Nou, ik heb hier vier jaar naartoe gewerkt. Er is altijd iets te winnen. Die blessure was een klap in mijn gezicht. Het herstel is heel snel verlopen, maar of ik 100 procent fit ben, weet ik niet. Dat moet blijken in mijn race.”