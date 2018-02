Smeekens hard onderuit op laatste training

Het is misschien wel het laatste dat een sprinter voor zijn belangrijkste race in vier jaar tijd wil meemaken: crashen tijdens de afsluitende schaatstraining. Het overkwam Jan Smeekens op de Gangneung Oval. De regerende wereldkampioen op de 500 meter ging hard onderuit en liep daarbij een deukje in zijn zelfvertrouwen en een kapotte schaats op. Met zijn gezicht op onweer en nog een tikje aangeslagen door de klap verliet de nummer twee van Sotsji 2014 de baan.

,,Volgens mij is er niets kapot, maar we gaan er toch nog even naar kijken”, legt coach Jac Orie naderhand uit. ,,Jan ging wat te snel naar de bocht toe, waardoor hij met zijn schoen tegen het ijs tikte. Dit heb je natuurlijk liever niet. Hij voelde wel wat, maar dat is logisch als je met een snelheid van tegen de zestig kilometer per uur tegen de boarding gaat met je hoofd. Dan voel je je een beetje dof, ongeveer hetzelfde als wanneer je plat op het water valt.”