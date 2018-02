Wüst aan de Koreaanse barbecue

Ireen Wüst laat de wereldbekerfinale in Minsk (17-18 maart) aan zich voorbijgaan. ,,Ik rijd na de Spelen alleen nog het WK allround in Amsterdam en ga daarna lekker op vakantie. De tickets zijn al geboekt. Waar naartoe? Dat is nu niet van belang. Eerst de Spelen.”

Na de 1000 meter op woensdag (negende) had Wüst in Zuid-Korea eindelijk wat meer tijd voor zichzelf. ,,Het waren hier pittige dagen, met om de dag een race, maar ik heb nu gelukkig wat langer kunnen bijkomen en de batterij kunnen opladen. Ik heb er weer heel veel zin in.”

Wüst was de afgelopen dagen bij de Winterspelen ook in de gelegenheid om in Gangneung met haar familieleden en vrienden op te trekken, zo’n 22 in getal. ,,We zijn een keer lekker buiten het olympisch dorp gaan eten. Koreaanse barbecue, even wat anders, en zonder plastic borden. Nee, ik vond het geen risico om een keer buiten de deur te eten. Mijn familie was als test daar al eens langs gegaan en er was niemand ziek geworden. Dus ik durfde het wel aan, al was het eten wat mij betreft wel iets te pittig.”