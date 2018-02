31 jaar cel voor Bennell wegens misbruik

Oud-jeugdtrainer Barry Bennell heeft 31 jaar celstraf opgelegd gekregen wegens kindermisbruik. De rechter achtte bewezen dat de 64-jarige ex-scout van Manchester City zich schuldig heeft gemaakt aan vijftig vergrijpen.

De voormalige coach van Crewe Alexandra is een van de hoofdverdachten in het schandaal, dat in de openbaarheid kwam toen meerdere spelers met beschuldigingen naar buiten kwamen. De bekentenissen hebben betrekking op de periode tussen 1988 en 1991.

Er werden in totaal 55 aanklachten tegen Bennell ingediend.