Dumoulin krijgt concurrentie van Aru in Giro

Wielrenner Tom Dumoulin heeft er in de komende Ronde van Italië een stevige concurrent bij. Fabio Aru verschijnt op vrijdag 4 mei in Jeruzalem aan de start van de Giro, liet hij via de sociale media weten. ,,Ik heb alles goed overwogen en lang nagedacht over deze belangrijke beslissing”, zei Aru. ,,Voor een Italiaan is de Giro helemaal een bijzondere race. Bovendien kan ik dit jaar meedoen met de nationale kampioenstrui om mijn schouders, nog een reden om hiervoor te kiezen.”

Aru deed drie keer mee aan de Italiaanse etappekoers. Hij boekte drie ritzeges en eindigde twee keer op het podium: derde in 2014, tweede in 2015. Nadat hij in dat laatste jaar de Vuelta had gewonnen, richtte hij zich steeds voornamelijk op de Tour de France. Afgelopen jaar eindigde Aru daarin op de vijfde plaats.

Dumoulin won de laatste editie van de Giro. De Limburger ziet voor zichzelf dit jaar ook meer kansen in de Giro dan in de Tour. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome wil ook meedoen aan de Italiaanse ronde, al blijft vanwege zijn salbutamol-affaire voorlopig onzeker of de Brit ook echt aan de start verschijnt.