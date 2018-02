Otter: dit is bizar

Jeroen Otter maakte als coach in het shorttrack veel mee. Maar een ontknoping zoals dinsdag in de olympische relayfinale voor vrouwen, had de Nederlander ook nog niet eerder gezien. ,,Dit is bizar”, aldus de trainer, die met Nederland de B-finale won en uiteindelijk brons pakte omdat in de A-finale de teams van China en Canada werden gediskwalificeerd.

Otter: ,,Die Koreanen en Chinezen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ik zit nu twintig jaar in de sport en dat is altijd zo geweest. Dus dat daar iets ging gebeuren, wisten we vooraf eigenlijk al”, vertelde hij over de finale. ,,Er gebeurde de eerste achttien ronden niet zo gek veel. Ik zat ‘m al een beetje te knijpen. Toen ging het opeens rap. Dat er uiteindelijk twee landen worden uitgeschoten, verzin je niet. Het IOC wil gewoon geen leeg podium hebben. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ook al ziet dit er misschien wat raar uit.”