Koreaanse ijshockeysters laatste op Spelen

Voor het verenigde Koreaanse ijshockeyteam zijn de Olympische Spelen uitgedraaid op een sportieve teleurstelling. Bondscoach Sarah Murray hoopte voorafgaand aan het toernooi stiekem op een medaille, maar haar ploeg met speelsters uit Zuid- én Noord-Korea eindigde als laatste. In de wedstrijd om de zevende en achtste plaats was Zweden veel te sterk (1-6).

De Koreaanse ijshockeysters verloren in de groep kansloos van Zwitserland (0-8), Zweden (0-8) en Japan (1-4). In de plaatsingswedstrijden was Zwitserland opnieuw te sterk (0-2) en ook Zweden bleek weer een flinke maat te groot.

Voor het eerst vormden de twee Korea’s samen één team tijdens de Spelen. Murray moest vorige maand op aandringen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) haar selectie van 23 ijshockeysters uit Zuid-Korea aanvullen met twaalf speelsters uit Noord-Korea. Bij iedere wedstrijd was de Amerikaanse bondscoach van ‘Team Korea’ verplicht minimaal drie Noord-Koreaansen te gebruiken.