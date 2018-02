Daan Breeuwsma is bij de Olympische Spelen in de halve finales van de 500 meter blijven steken. De dertigjarige shorttracker uit Leeuwarden kon niet met de snelsten mee en finishte als vierde en voorlaatste en is aangewezen op de B-finale. Eerder werden Dylan Hoogerwerf (kwartfinales) en Sjinkie Knegt (series) al uitgeschakeld.

Breeuwsma deed in Gangneung ook mee aan de 1000 meter en hij maakte deel uit van de aflossingsploeg. Op alle onderdelen bleef succes uit.