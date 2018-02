Shorttrackster Suzanne Schulting houdt kans op een individuele medaille bij de Olympische Spelen. De twintigjarige Friezin mag later op donderdag van start in de halve finales op de 1000 meter. Schulting eindigde in haar kwartfinale in de Gangneung Ice Arena als tweede. Yara van Kerkhof, winnares van olympisch zilver op de 500 meter, finishte als vierde en is daarmee uitgeschakeld.

Ook Lara van Ruijven redde het niet.