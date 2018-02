Huldiging Schulting en co eerst geoefend

De huldiging van de Nederlandse shorttracksters in het Holland Heineken House in Gangneung is eerst ‘droog’ geoefend. Een ‘figurant’ deed de hele procedure voor om het publiek, waaronder opnieuw nogal wat buitenlanders, de bedoeling van de show duidelijk te maken. Daarna verliep het officiële eerbetoon aan Suzanne Schulting, olympisch kampioene op de 1000 meter, en haar teamgenoten Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven (brons op de aflossing) zonder wanklank.

Bij de huldiging van de Nederlandse langebaanschaatsers ging het een dag eerder mis. De traditionele medailletegel, gelegen op een schaal, belandde vanaf het podium, door toedoen van de schaatsers, hardhandig in het luidruchtige publiek. Daarbij raakten twee Zuid-Koreaanse vrouwen gewond.

Voor de zekerheid werd daarom de huldiging van de shorttrackvrouwen donderdagnacht, rond 01.15 uur plaatselijke tijd, eerst nog eens doorgenomen met de bezoekers. De uitgelaten Schulting kon het daarna niet laten om een paar grappen te maken. ,,Wie kan er vangen?”, vroeg ze onder meer plagerig toen ze de tegel aan het publiek toonde.