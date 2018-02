Slalomgoud voor Myhrer na fouten concurrenten

De Zweedse Skiër André Myhrer heeft verrassend goud gepakt op de slalom. De slalomspecialist ging onder toeziend oog van de Zweedse koning Carl Gustaf als voorlaatste naar beneden in de tweede run en zette de snelste tijd neer. Hij zag vervolgens hoe de Noor Henrik Kristoffersen, de enige die hem nog van het goud kon afhouden, in de fout ging.

Naast Myhrer greep de Zwitser Ramon Zenhäusern, eveneens verrassend, het zilver. Brons was er voor de Oostenrijker Michael Matt. De 35-jarige Myhrer pakte al brons op de slalom van Vancouver 2010 en won de wereldbeker op de slalom in 2011-2012. In Pyeongchang viert hij echter zijn grootste triomf.

,,Ik pakte een medaille in Vancouver, een bronzen, maar ik heb altijd gedroomd over het goud en nu is dat realiteit en ben ik met stomheid geslagen”, zei de winnaar achteraf.

Topfavoriet Marcel Hirscher had zichzelf al in de eerste run uitgeschakeld door een poortje te missen. Het bracht Kristoffersen in de perfecte positie om het goud op te eisen. De Noor verslikte zich echter in de tweede run. ,,Ik ben niet teleurgesteld. Het is beter om het geprobeerd te hebben dan helemaal niet”, aldus Kristoffersen.