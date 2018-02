Vonn verstrooit as grootvader in Zuid-Korea

Lindsey Vonn heeft bij de Olympische Spelen in Pyeongchang as van haar overleden grootvader verstrooid. Tijdens haar wedstrijden speelde een eerbetoon aan haar opa een belangrijke rol.

,,Ik weet dat het heel veel voor hem had betekend om er hier in Zuid-Korea bij te zijn. Nu is een deel van hem toch hier”, zei Vonn tegen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse media. Ze heeft een deel van de as een paar dagen geleden verstrooid in de buurt van de olympische piste.

De opa van Vonn overleed in november. Ze had voor hem olympisch goud willen winnen. Maar Vonn slaagde daar niet in. Ze won wel brons op de afdaling. Op de combinatie leidde ze na de afdaling, maar vloog ze er op de slalom uit.