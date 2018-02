Duitsland komt net tekort in finale ijshockey

Wat niemand vooraf voor mogelijk had gehouden, leek even bewaarheid te worden. Duitsland was maar 55 seconden van olympisch goud verwijderd bij het ijshockey. Het was echter niet genoeg, de olympiërs uit Rusland (OAR) scoorden vlak voor het eind van de derde periode, trokken de stand gelijk en scoorden vervolgens in de verlenging de golden goal.

OAR kwam een seconde voor het eind van de eerste periode op een 1-0 voorsprong. Tien minuten later was het de beurt aan Duitsland 1-1. Nog geen zeven minuten voor tijd kwam OAR opnieuw op voorsprong maar die hield slechts tien seconden stand 2-2. Drie minuten later tijd kwam Duitsland voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en leek die tot het eind toe te kunnen verdedigen.

In ondertal, met een speler in het veld voor de keeper, wist Nikita Gusev echter de puck in het doel te krijgen. Op de klok stonden toen nog 55 seconden waarin niet meer werd gescoord en een verlenging dus noodzakelijk werd. Daarin waren de olympische atleten uit Rusland net beter.

Bij de medailleceremonie zorgden de Russische spelers voor ophef. Nadat ze de gouden plak omgehangen hadden gekregen zongen ze bij het hijsen van de olympische vlag dwars door de olympische hymne het Russische volkslied heen. Rusland is in verband met het staatsgestuurde systematisch dopingprogramma bij de spelen in Sotsji uitgesloten van de Spelen. Veel Russische sporters mochten in verband met het dopingschandaal van Sotsji niet meedoen. Anderen die wel mochten aantreden deden dat onder neutrale olympische vlag en in neutrale kleding.

Met het zingen van het Russische volkslied op het ijs hebben de spelers de IOC-regels omtrent neutraliteit gebroken die aan Rusland waren opgelegd vanwege de systematische doping in vele takken van sport. Enkele uren voor de ijshockeyfinale besloot het uitvoerend comité van het IOC de schorsing van Rusland niet op te heffen voor het eind van de Spelen. Reden daarvoor waren twee dopinggevallen met Russische atleten die aan het licht waren gekomen in Pyeongchang.

Tijdens de sluitingsceremonie wordt de Russische vlag het stadion niet ingedragen. De olympische atleten uit Rusland mogen alleen onder de olympische vlag binnenkomen.