Tennisster Van Uytvanck verrast Cibulkova

De Belgische tennisster Alison Van Uytvanck heeft voor een verrassing gezorgd bij het WTA-toernooi van Boedapest. De 23-jarige Belgische versloeg in de finale in de Hongaarse hoofdstad de als eerste geplaatste Slowaakse Dominika Cibulkova in drie sets: 6-3 3-6 7-5.

Van Uytvanck is de nummer tachtig van de wereldranglijst, Cibulkova momenteel de nummer 33. De Slowaakse stond een jaar geleden echter nog op de vierde plek en won in 2016 de WTA-finals in Singapore. Voor Van Uytvanck is het de derde toernooizege. Ze won eerder het toernooi van Taiwan in 2013 en het toernooi van Québec in 2017.