Van der Mark 8e na eerste weekend superbike

Micheal van der Mark is het Superbike seizoen redelijk begonnen. Hij haalde in het eerste raceweekend een negende en een zevende plaats. De Italiaan Marco Melandri won beide races in het Australische Phillip Island.

In de eerste race op zaterdag moest Van der Mark bijna een halve minuut toegeven op Melandri. De Nederlander kwam op zijn Yamaha 27,4 seconden na de Italiaanse Ducatirijder over de meet. Zondag was het in race twee een stuk spannender. Van der Mark finishte als zevende op 3,09 seconden van de winnaar die de Brit Jonathan Rea maar drie honderdsten voorbleef.

In de WK-rangschikking neemt Van der Mark, die vorig seizoen op de zesde plaats eindigde in het klassement, de achtste stek in met zestien punten. Melandri gaat aan de leiding met vijftig punten.