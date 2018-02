Harden bezorgt Rockets twaalfde zege op rij

Basketballer James Harden was weer eens de uitblinker bij Houston Rockets. De guard loodste zijn ploeg naar een zege van 119-114 op Denver Nuggets in de Amerikaanse NBA. Harden maakte 41 punten in de wedstrijd. De Rockets boekten hun twaalfde zege op rij en leiden in de Western Conference.

San Antonio Spurs won met 110-94 van Cleveland Cavaliers. LaMarcus Aldridge scoorde 27 punten voor de Spurs en Danny Green voegde 22 punten toe. Bij de Cavaliers kwam sterspeler LeBron James tot 33 punten en 13 rebounds.