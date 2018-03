Brouwer en Meeuwsen bij laatste acht major VS

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op het majortoernooi uit de World Tour in Fort Lauderdale de laatste acht bereikt. Het Nederlandse duo, goed voor brons op de Olympische Spelen van Rio 2016, eindigde in de groep als tweede achter de Brazilianen Alison Cerutti en Bruno Schmidt. Ze moesten in twee sets buigen voor de olympisch kampioenen (18-21 18-21).

Brouwer en Meeuwsen gingen als nummer twee van de poule naar de tussenronde. Daarin zetten ze soepel een Mexicaans koppel aan de kant (21-16 21-10), waarna het Nederlandse topduo in de achtste finales ook de Russen Oleg Stojanovski en Igor Velitsjko versloeg (22-20 22-20).

Brouwer en Meeuwsen strijden zaterdag met het gelouterde Amerikaanse koppel Phil Dalhausser/Nick Lucena om een plek in de halve finales. Alison en Bruno werden verrassend uitgeschakeld.