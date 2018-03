Barcelona zonder Messi naar Málaga

FC Barcelona mist zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Málaga Lionel Messi. De Argentijn is om persoonlijke redenen niet meegereisd met de ploeg. Volgens Spaanse media staat de Argentijnse vedette op het punt om voor de derde keer vader te worden. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door de Colombiaanse verdediger Yerry Mina.

Barcelona is de koploper in LaLiga, Málaga staat onderaan. De Catalanen spelen woensdag de belangrijke wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea. In Engeland eindigde het eerste duel in 1-1.