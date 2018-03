Team AkzoNobel tweede in havenrace Auckland

De boot van Team AkzoNobel is na een moeizame start als tweede geëindigd in de havenrace in Auckland. De wedstrijd gaat vooraf aan de start van de zevende etappe van de Volvo Ocean Race die op 18 maart is. De zege was voor het Chinese Dongfeng Race Team. Team Brunel, de tweede Nederlandse boot, eindigde als vijfde.

Schipper Simeon Tienpont bezet met Team AkzoNobel de vierde plaats in de Ocean Race, die wordt aangevoerd door het Spaanse Mapfre. De resultaten van de havenraces tellen niet mee in het algemeen klassement en worden alleen gebruikt als er teams bij het einde van de wedstrijd in juni in Den Haag gelijk eindigen. AkzoNobel won eerder de zesde etappe, van Hongkong naar Auckland.