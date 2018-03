Tom Dumoulin heeft moeten opgeven in Tirreno-Adriatico. De Limburger, de kopman van Team Sunweb, kwam in de vierde etappe ten val. Op het eerste oog leken de verwondingen mee te vallen. Dumoulin was niet fit aan de Italiaanse rittenkoers begonnen. Hij stond negende in het algemeen klassement op 33 seconden van leider Geraint Thomas.