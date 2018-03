Serena Williams verslaat Bertens

INDIAN WELLS (ANP) Serena Williams heeft in de tweede ronde van het tennistoernooi in Indian Wells Kiki Bertens nipt verslagen. De Amerikaanse won met 7-6 en 7-5 van de Nederlandse. In de derde ronde komt Williams uit tegen haar zus Venus.

De 36-jarige Williams speelde haar tweede wedstrijd in het WTA-circuit na een afwezigheid van ruim een jaar omdat ze moeder werd. Ze zei na afloop dat de tien jaar jongere Bertens sterk was begonnen. ,,Maar je moet door blijven zetten.”

Het was de derde keer dat de twee tennissters tegenover elkaar stonden. De laatste keer was in juni 2016 op de halve finale van Roland Garros.