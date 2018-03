Westbrook op drempel van mijlpaal in NBA

Russell Westbrook staat op de drempel van een bijzondere mijlpaal. De Amerikaanse basketballer van Oklahoma City Thunder produceerde in de gewonnen wedstrijd tegen Sacramento Kings (106-101) zijn 99e triple-double: zeventien punten, tien rebounds en elf assists.

De 29-jarige Westbrook staat op het punt om zich in een illuster rijtje te voegen van basketballers die de grens van honderd triple-doubles in de NBA hebben gepasseerd. Oscar Robertson voert dat lijstje aan met 181 keer, gevolgd door Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107). Westbrook had vorig seizoen in liefst 42 wedstrijden dubbele scores neergezet in punten, rebounds en assists. Hij verbeterde daarmee het 55 jaar oude record van Robertson.

Oklahoma City staat met veertig zeges tegenover 29 nederlagen op de vierde plek in het westen. Koploper Houston Rockets schreef tegen San Antonio Spurs de 53e zege van het jaar bij: 109-93. James Harden leverde met 28 punten de grootste bijdrage.