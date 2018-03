Skiër Beat Feuz heeft de wereldbeker op de afdaling gewonnen. De Zwitserse wereldkampioen verzekerde zich in het Zweedse Are van de eindzege in het klassement door als derde te finishen. Alleen de Oostenrijkers Vincent Kriechmayr en Matthias Mayer deden het in de strijd om de dagprijs beter en eindigden gedeeld eerste.

ARE (ANP) - Skiër Beat Feuz heeft de wereldbeker op de afdaling gewonnen. De Zwitserse wereldkampioen verzekerde zich in het Zweedse Are van de eindzege in het klassement door als derde te finishen. Alleen de Oostenrijkers Vincent Kriechmayr en Matthias Mayer deden het in de strijd om de dagprijs beter en eindigden gedeeld eerste.

Sport