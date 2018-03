Zeiler Heiner leidt op EK Finn

Zeiler Nicholas Heiner heeft na zes races de leiding bij het EK Finn in het Spaanse Cádiz. De Nederlander won bij een stevige wind de vierde race, werd zeventiende in de vijfde en vijfde in de zesde race. Die zeventiende plaats kan hij vooralsnog schrappen, waardoor Heiner met 16 punten de koppositie inneemt. Zijn eerste belager is de Brit Edward Wright met 25 punten. De Zweed Max Salminen staat derde met 37 punten.

Heiner veroverde vier jaar geleden de wereldtitel in de Laserklasse. Hij debuteerde vorig seizoen verdienstelijk in de Finn met een derde plaats op de WK in Hongarije. Het EK in Cádiz eindigt zaterdag met een medalrace.