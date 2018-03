Oranje dringt top tien medaillespiegel binnen

Nederland is dankzij de medailles van para-snowboarders Bibian Mentel en Lisa Bunschoten de top tien binnengedrongen in het medailleklassement van de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. De equipe van chef de mission Esther Vergeer klom dankzij het goud van Mentel en het brons van Bunschoten op de banked slalom naar de negende plaats met zeven medailles (drie goud, drie zilver en één brons).

Oranje heeft daarmee aan de verwachtingen voldaan van Vergeer, die rekende op minstens vijf medailles in Zuid-Korea. Mentel bracht twee keer goud binnen, zitskiër Jeroen Kampschreur won ook goud. Bunschoten, para-snowboarder Chris Vos en zitskiester Linda van Impelen oogstten zilver.

De Verenigde Staten voeren de medaillespiegel aan met dertig plakken (elf goud, twaalf zilver en zeven brons). Dan komen de Russen, die onder neutrale vlag meedoen, met twintig medailles. Duitsland staat derde.

Nederland heeft in het slotweekeinde alleen nog kans op medailles bij het skiën. De para-skiërs werken nog de slalom af.