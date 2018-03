Cavendish hard ten val in Milaan-Sanremo

De Britse wielrenner Mark Cavendish in in de Italiaanse voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo opnieuw hard ten val gekomen. De sprinter van Team Dimension Data reed op zo’n 10 kilometer voor de finish op een obstakel op een vluchtheuvel, ging over de kop en kwam hard neer.

De 32-jarige Brit ging in Milaan-Sanremo van start, ondanks een gebroken rib. Cavendish kwam vorige week ten val in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico en liep daarbij de breuk in een rib op. Cavendish maakte in de Tirreno zijn rentree nadat hij bij een val in de Ronde van Abu Dhabi een hersenschudding had opgelopen.