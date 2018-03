Suzanne Schulting, Lara van Ruyven en Yara van Kerkhof zijn er bij de wereldkampioenschappen shorttrack niet in geslaagd de finale van de 1500 meter te bereiken.

Suzanne Schulting, die niet geheel fit aan de WK in de Canadese stad Montreal is begonnen, werd in haar halve finale vierde en plaatste zich voor de B-finale. Ook voor Van Kerkhof rest slechts de B-finale. Ze eindigde in haar halve eindstrijd als derde.

Van Ruyven werd vijfde in haar halve finale en is klaar op de 1500 meter.