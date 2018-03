Dubbele zege De Jong in Minsk

Antoinette de Jong heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk een dubbele overwinning behaald. De Friese schaatsster schreef de 3000 meter op haar naam met een tijd van 4.08,85. Haar Canadese rivale Ivanie Blondin eindigde als derde met een tijd van 4.11,77. Daardoor was het verschil in punten groot genoeg voor De Jong om in het eindklassement van de wereldbeker naar de eerste plaats te stijgen. Die triomf is goed voor een geldbedrag van ruim 12.000 euro.

De Jong mocht de Wit-Russin Marina Zoejova dankbaar zijn. De thuisrijdster hield Blondin met een tijd van 4.11,63 net van de tweede plek af, die voor de Canadese voldoende was geweest voor de eindzege in de algemene rangschikking.

Voor De Jong was het haar tweede individuele wereldbekerzege in haar loopbaan. Aan het begin van het seizoen was ze op de 3000 meter in Heerenveen eveneens de beste. Bij de Winterspelen vorige maand in Zuid-Korea behaalde de Nederlands kampioene brons op deze afstand. Carlijn Achtereekte (olympisch goud) en Ireen Wüst (zilver) ontbreken in Minsk.

Irene Schouten eindigde zaterdag als vierde (4.12,48). Melissa Wijfje reed de zesde tijd: 4.15,84.